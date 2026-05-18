18 мая 2026 в 08:39

Силовики перекрыли крупный межрегиональный канал наркотрафика

ФСБ ликвидировала крупный канал наркотрафика в Астраханской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники УФСБ России по Астраханской области успешно ликвидировали масштабный межрегиональный канал поставок наркотических средств в особо крупном размере. Все задержанные фигуранты, причастные к организации незаконного трафика, уже заключены под стражу, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

УФСБ России по Астраханской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Ставрополя 2001 года рождения, и гражданина одной из стран Центральной Азии 2000 года рождения, — рассказали в ведомстве.

Злоумышленники прибыли в Астрахань для бесконтактного распространения запрещенных веществ. Для хранения оптовых партий товара сообщники арендовали жилое помещение в Ленинском районе города.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков. В арендованной квартире на улице Маршала Захарова задержали 37-летнего распространителя, у которого изъяли весы, упаковку и пять готовых закладок. Также в ходе обыска обнаружили два пакета и две керамические емкости с запрещенными веществами.

Регионы
Астраханская область
ФСБ
наркотики
