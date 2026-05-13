ВСУ попытались атаковать Астраханский газоперерабатывающий завод

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), написал в канале в МАКСе глава региона Игорь Бабушкин. В результате возникло возгорание, которое должны потушить за несколько часов.

Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты либо подавлены средствами РЭБ. Обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов, — написал Бабушкин.

Губернатор отметил, что угрозы загрязнения воздуха в Астрахани нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи на 13 мая. Дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.

12 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Соловьевка в Климовском районе. В результате целенаправленного удара FPV-дроном по движущемуся легковому автомобилю пострадали два мирных жителя.