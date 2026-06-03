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03 июня 2026 в 16:34

Врач рассказал, к чему может привести постоянное ношение наушников

Врач Тарасов: наушники приводят к повреждению слуховых клеток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Постоянное ношение наушников приводит к повреждению слуховых клеток внутреннего уха, предупредил врач-терапевт Евгений Тарасов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что эти клетки не могут восстановиться.

Человек не оглохнет от наушников за один день, но постоянное воздействие громких звуков постепенно повреждает слуховые клетки внутреннего уха. Эти клетки практически не восстанавливаются, — пояснил Тарасов.

Он посоветовал не слушать музыку несколько часов подряд на максимальной громкости. Врач обратил внимание, что если после использования наушников появляется звон или шум в ушах, ощущение заложенности, то следует обратить внимание на данные симптомы.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что людям, которые хотят поддерживать работу мозга после 50 лет, рекомендуется заниматься с использованием таблицы Шульте. По мнению эксперта, улучшать когнитивные способности можно также с помощью настольных игр, чтения и заучивания стихотворений или отрывков прозы.

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