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17 июля 2026 в 15:19

Киберэксперт предупредил об опасности намокания наушников

Киберэксперт Бедеров: намокание наушников грозит отказом устройства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Намокание наушников грозит отказом устройства, предупредил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. В разговоре с RT он подчеркнул, что при попадании воды возникает риск короткого замыкания управляющей электроники и медленной коррозии контактов.

Основных рисков два: короткого замыкания управляющей электроники и медленной коррозии контактов. И то и другое ведет к одному финалу — отказу устройства. В проводных основной канал поражения — разъем, через который влага проникает напрямую к контактам смартфона, что может вывести из строя не только наушники, но и сам телефон, — пояснил Бедеров.

Он добавил, что не стоит заряжать намокшие наушники или кейс для беспроводных устройств. Эксперт напомнил, что это чревато не просто поломкой устройства, но и возгоранием.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что сброс заводских параметров предотвратит несанкционированный доступ злоумышленников к умным кормушкам для питомцев. По его словам, взлом можно определить по необычному «поведению» гаджета.

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