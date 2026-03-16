16 марта 2026 в 16:59

Apple презентовала наушники AirPods Max второго поколения

Компания Apple представила AirPods Max 2 с чипом H2 и активным шумоподавлением

Наушники AirPods Max второго поколения Наушники AirPods Max второго поколения Фото: Apple
Американская корпорация Apple анонсировала наушники AirPods Max второго поколения, следует из релиза на сайте компании. Новинка получила обновленную начинку и ряд программных функций, ранее доступных только в AirPods Pro 2. Старт продаж запланирован на 25 марта.

Главным изменением в AirPods Max 2 стал процессор H2, который обеспечивает более высокую производительность и энергоэффективность. Благодаря новому чипу производитель заявляет об улучшении активного шумоподавления — по заявлениям Apple, оно стало в полтора раза эффективнее. Вместе с тем в компании не уточнили методику измерения этого показателя.

С новым чипом в наушники также пришли функции адаптивного аудио, динамического отслеживания положения головы и «перевод на лету», которые ранее дебютировали в AirPods Pro 2. Дизайн и цветовая гамма остались без изменений: покупателям по-прежнему доступны цвета Midnight, Orange, Starlight, Blue и Purple.

Ранее Apple презентовала свой самый бюджетный смартфон в линейке — iPhone 17e. Продажи новинки начинаются уже 11 марта по цене от 599$ (чуть больше 46 тыс. рублей) за базовую версию. Внешне аппарат остался без изменений, однако стекло экрана теперь защищено покрытием Ceramic Shield 2, которое более устойчиво к царапинам.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
