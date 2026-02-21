Зимняя Олимпиада — 2026
Наушники популярных брендов оказались «тихими убийцами»

Наушники Bose, Samsung и Panasonic оказались связаны с риском развития рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В наушниках популярных брендов Bose, Samsung и Sennheiser обнаружили токсичные соединения, которые при определенных условиях могут повышать риск рака, пишет The Guardian. Ученые пришли к такому выводу после проверки 81 модели устройств.

По данным авторов работы, в большинстве образцов обнаружили превышение содержания бисфенола А, а также бисфенола S. В промышленности их используют для придания пластику прочности. Ученые отмечают, что при длительном воздействии бисфенолы могут быть связаны с риском развития злокачественных новообразований, раннего полового созревания у девочек и гормональных нарушений у мужчин.

Кроме того, в устройствах нашли фталаты, которые могут быть токсичны для репродуктивной системы, хлорированные парафины, связанные с риском повреждения печени и почек, а также бромированные и органофосфатные антипирены, способные влиять на эндокринную систему. Эксперты призвали власти ЕС обсудить возможность ограничения использования потенциально опасных соединений при производстве электроники.

Ранее онколог Сергей Иванов заявил, что некоторые привычки, которые на первый взгляд кажутся безобидными, на самом деле повышают риск рака кишечника в молодом возрасте. Он призвал сократить употребление энергетиков, фастфуда и ультраобработанных продуктов. Помимо этого, Иванов предупредил об опасности поздних приемов пищи и перекусов перед сном. Такая привычка, по мнению медика, повышает уровень глюкозы и инсулина.

