Наушники популярных брендов оказались «тихими убийцами»

В наушниках популярных брендов Bose, Samsung и Sennheiser обнаружили токсичные соединения, которые при определенных условиях могут повышать риск рака, пишет The Guardian. Ученые пришли к такому выводу после проверки 81 модели устройств.

По данным авторов работы, в большинстве образцов обнаружили превышение содержания бисфенола А, а также бисфенола S. В промышленности их используют для придания пластику прочности. Ученые отмечают, что при длительном воздействии бисфенолы могут быть связаны с риском развития злокачественных новообразований, раннего полового созревания у девочек и гормональных нарушений у мужчин.

Кроме того, в устройствах нашли фталаты, которые могут быть токсичны для репродуктивной системы, хлорированные парафины, связанные с риском повреждения печени и почек, а также бромированные и органофосфатные антипирены, способные влиять на эндокринную систему. Эксперты призвали власти ЕС обсудить возможность ограничения использования потенциально опасных соединений при производстве электроники.

