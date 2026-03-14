14 марта 2026 в 18:09

Украинцы начали негодовать из-за размера стипендий в академии СБУ

На Украине проявили недовольство из-за новой стипендии курсантов академии СБУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Повышение стипендии курсантам академии Службы безопасности Украины до уровня денежного довольствия военнослужащих вызвало крайнее возмущение среди жителей страны, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Учащимся назначили выплаты в размере 20 тыс. гривен (36 тыс. рублей).

Курсантам академии СБУ установили стипендию в размере 20 тыс. гривен. Это решение украинских властей вызвало резко негативную реакцию со стороны общественности. Люди возмущены, что аналогичную сумму получает солдат ВСУ в процессе подготовки, а также во время своего нахождения вне линии боевого соприкосновения, — сообщил источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил государственные стипендии для целого ряда титулованных атлетов страны. Под действие документа подпали восемь олимпийских чемпионов и призеров, оставшихся без пожизненных финансовых выплат. В их числе оказался бывший руководитель Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.

Ранее в Службе внешней разведки РФ получили данные о том, что украинские граждане начинают понимать: затянувшийся конфликт превратился в механизм масштабной схемы хищения западных финансов представителями киевского руководства. Одновременно с этим фиксируется резкий рост утомления общества от продолжительного кризиса.

СБУ
спецслужбы
Украина
стипендии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Белгородской области пошли навстречу гражданам в вопросе отопления
Порывистый ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
«Что-нибудь заработаем и вполне себе»: Лепс заговорил о завершении карьеры
«Я бы с удовольствием»: Лепс добрался до Вани Дмитриенко
Экономист раскрыл, зачем ЕС нужны санкции против нефти из России
Скончалась известная артистка из фильма «Гостья из будущего»
Раскрыты подробности о мошеннике, убившем предпринимательницу в Москве
Нацбанк Украины «слил» $1 млрд и не смог спасти гривну
Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады
США лишили актера возможности получить «Оскар» из-за гражданства
«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России
«Вообще шок»: российская горнолыжница поделилась эмоциями после триумфа
Политолог оценил вероятность удара Ирана по Украине
В Брянской области раскрыли последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ
Мошенники убили женщину в Москве
Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ
В Британии заговорили об экологической катастрофе из-за США
Финансист ответил, как ускорить погашение ипотеки
«Уши торчат»: Сийярто заявил о провале Киева на брифинге по поводу «Дружбы»
Власти Ирана попали под прицел украинского «Миротворца»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

