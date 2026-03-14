Повышение стипендии курсантам академии Службы безопасности Украины до уровня денежного довольствия военнослужащих вызвало крайнее возмущение среди жителей страны, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Учащимся назначили выплаты в размере 20 тыс. гривен (36 тыс. рублей).

Курсантам академии СБУ установили стипендию в размере 20 тыс. гривен. Это решение украинских властей вызвало резко негативную реакцию со стороны общественности. Люди возмущены, что аналогичную сумму получает солдат ВСУ в процессе подготовки, а также во время своего нахождения вне линии боевого соприкосновения, — сообщил источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил государственные стипендии для целого ряда титулованных атлетов страны. Под действие документа подпали восемь олимпийских чемпионов и призеров, оставшихся без пожизненных финансовых выплат. В их числе оказался бывший руководитель Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.

Ранее в Службе внешней разведки РФ получили данные о том, что украинские граждане начинают понимать: затянувшийся конфликт превратился в механизм масштабной схемы хищения западных финансов представителями киевского руководства. Одновременно с этим фиксируется резкий рост утомления общества от продолжительного кризиса.