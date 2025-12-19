Легендарных спортсменов на Украине лишили президентских выплат Зеленский лишил госстипендий восемь олимпийских чемпионов и призеров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплат государственных стипендий ряду выдающихся спортсменов страны, передает Telegram-канал «Политика страны». Среди лишенных пожизненной финансовой поддержки — легендарные фигуры, прославившие Украину на мировых аренах.

Согласно документу, стипендий лишились бывший глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, а также серебряный призер Игр Инна Фролова, бронзовый медалист Илья Кваша и другие заслуженные атлеты.

Клочкова, проживающая в Крыму, давно отошла от публичной жизни и не имеет никакого отношения к политике. В 2023 году стало известно, что компания, имеющая отношение к Бубке, сотрудничает с предприятиями ДНР.

Ранее в СВР пришли к выводу, что граждане Украины начинают осознавать превращение затянувшегося конфликта в механизм масштабного хищения западных средств представителями киевского руководства. Одновременно отмечается резкое усиление усталости населения от затяжного кризиса.