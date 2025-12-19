Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 00:24

Легендарных спортсменов на Украине лишили президентских выплат

Зеленский лишил госстипендий восемь олимпийских чемпионов и призеров

Фото: Смолянская Евгения/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплат государственных стипендий ряду выдающихся спортсменов страны, передает Telegram-канал «Политика страны». Среди лишенных пожизненной финансовой поддержки — легендарные фигуры, прославившие Украину на мировых аренах.

Согласно документу, стипендий лишились бывший глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, а также серебряный призер Игр Инна Фролова, бронзовый медалист Илья Кваша и другие заслуженные атлеты.

Клочкова, проживающая в Крыму, давно отошла от публичной жизни и не имеет никакого отношения к политике. В 2023 году стало известно, что компания, имеющая отношение к Бубке, сотрудничает с предприятиями ДНР.

Ранее в СВР пришли к выводу, что граждане Украины начинают осознавать превращение затянувшегося конфликта в механизм масштабного хищения западных средств представителями киевского руководства. Одновременно отмечается резкое усиление усталости населения от затяжного кризиса.

Владимир Зеленский
спорт
указы
стипендии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе уличили «Укрэнерго» в коррупционных схемах
Младенец пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгород
Трамп попросил Украину поспешить с урегулированием
Легендарных спортсменов на Украине лишили президентских выплат
«Расправься с ней и выкинь»: мать заказала убить дочь, почему ее оправдали
Приметы 19 декабря — Никола Зимний: прощаем обиды и веселимся
В деле Эпштейна всплыли сведения о россиянке и украинках
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 декабря 2025 года
Учительница из Петербурга оказалась под стражей из-за совращения детей
Активистка набросилась на американского министра финансов в ресторане
Иностранные журналисты озвучили пул вопросов для Путина
В МИД РФ отметили взвешенную позицию Финляндии по «гибридным угрозам»
Кровавые дожди над ближневосточными странами дали сигнал всему миру
Владельца конного клуба подозревают в отравлении лошадей под Волгоградом
«Я не обязан»: Трамп не будет считаться с Конгрессом США по одному вопросу
Рютте назвал главных противников вступления Украины в НАТО
Бутылка с водой помогла найти «автора» отравленной малины для двух девочек
США готовятся к приему Путина в 2026 году
Лукашенко рассказал о попытке Киева вмешаться во внутренние дела Белоруссии
«Спрашивалка не выросла»: глава «Ахмата» ответил на конфликтный вопрос
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.