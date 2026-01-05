Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 13:43

Путин присвоил Цивилевой новый чин

Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника второго класса

Анна Цивилева Анна Цивилева Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении статс-секретарю — замминистра обороны Анне Цивилевой чина действительного госсоветника РФ второго класса, следует из текста документа. Он соответствует званию генерал-лейтенанта.

Присвоить <…> классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника РФ второго класса Цивилевой Анне Евгеньевне, — говорится в указе.

Ранее Путин подписал закон об отмене обязательного ежегодного декларирования доходов для чиновников, размещенный на портале правовых актов. Вместо этого введена система постоянного контроля за финансами и имуществом государственных служащих и их близких. Соответствующие правки внесли в закон «О правительстве РФ» и антикоррупционное законодательство.

Кроме того, глава государства подписал закон о продлении на 2026 год части специальных правительственных полномочий. Данные правомочия, впервые предоставленные кабинету министров в 2022 году для противодействия ограничительным мерам, с тех пор ежегодно продлевались в полном объеме.

