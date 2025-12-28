Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 20:24

Российским чиновникам сообщили приятную новость

Путин освободил чиновников от подачи ежегодных деклараций о доходах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного ежегодного декларирования доходов для чиновников, размещенный на портале правовых актов. Вместо этого документ вводит систему постоянного контроля за финансами и имуществом государственных служащих и их близких, внося соответствующие поправки в закон «О правительстве РФ» и антикоррупционное законодательство.

Согласно новым правилам, чиновники должны будут предоставлять соответствующие сведения лишь при наступлении определенных обстоятельств. Одним из таких случаев является приобретение имущества, стоимость которого превышает суммарный трехлетний доход всей семьи госслужащего.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, который отменяет ежегодное декларирование доходов для чиновников и парламентариев. Пакет был разработан главой комитета СФ по обороне Владимиром Булавиным совместно с группой депутатов Госдумы.

Кроме того, глава государства подписал закон о продлении на 2026 год части специальных правительственных полномочий. Данные правомочия, впервые предоставленные кабинету министров в 2022 году для противодействия ограничительным мерам, с тех пор ежегодно продлевались в полном объеме.

Владимир Путин
законы
чиновники
доходы
