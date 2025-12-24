Новый год-2026
24 декабря 2025 в 12:06

Совфед одобрил отказ от ежегодного декларирования доходов госслужащих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил пакет законов, предусматривающий отказ от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей, сообщает ТАСС. Вместо этого предлагается внедрить непрерывный автоматизированный антикоррупционный контроль с подачей деклараций только при наличии оснований.

Принятый пакет законов был разработан главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимиром Булавиным совместно с группой депутатов Государственной думы. Документ вносит изменения в законы «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также в нормативные акты, регулирующие статус отдельных категорий должностных лиц и порядок прохождения различных видов государственной службы.

Согласно поправкам, обязательное декларирование доходов сохраняется при приеме на работу в ряд организаций, а также при назначении на государственные или муниципальные должности. Кроме того, декларации будут необходимы при переводе госслужащего из одного органа власти в другой и при включении в федеральный кадровый резерв.

Также обязанность декларирования сохраняется при совершении сделок, сумма которых превышает совокупный доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей за три года. Одновременно предлагается законодательно закрепить обязанность антикоррупционных подразделений проводить анализ всех представляемых сведений о доходах и расходах.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Госдумы приняли в первом чтении инициативу, которая предполагает отмену ежегодных деклараций для чиновников. Вместо этого вводится новый механизм подачи деклараций, который будет активироваться только при наличии конкретных оснований.

