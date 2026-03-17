Садовод рассказала, какие овощи могут созреть в июне Садовод Самойлова: в июне могут созреть перцы и капуста

В апреле в теплице можно посадить ранние сорта брюссельской или белокочанной капусты. Дома на подоконнике или балконе можно вырастить рассаду перцев раннего срока созревания. Таких, как «Буратино», «Здоровье», «Белый налив», «Зазнайка». Тогда уже к лету у вас будет небольшой урожай, — отметила садовод.

По ее словам, в теплицу также можно посадить землянику, ранние сорта помидор «Бетта» и «Беталюкс». Обязательно нужно установить дуги и накрыть посадки нетканым материалом. Тогда, вероятно, через 60 дней они созреют.

Весной можно начинать [сажать] в теплицу редис, любой листовой салат, шпинат, рукколу, астру. Можно посеять цветок статица, который будет радовать все лето, — сообщила Самойлова.

Ранее сообщалось, как ускорить прорастание семян перца и получить всходы всего за несколько дней. Их необходимо обработать перекисью водорода — она действует как мощный стимулятор роста и одновременно обеззараживает семена, уничтожая патогенную микрофлору на их поверхности.