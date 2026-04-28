28 апреля 2026 в 09:30

Полиция задержала работавших на мошенников курьеров за кражу 70 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Полицейские задержали троих курьеров телефонных мошенников, сообщает подмосковная полиция в мессенджере МАКС. Уточняется, что аферисты с помощью задержанных похитили у пенсионерки 70 млн рублей.

Полицейские МУ МВД России «Мытищинское» задержали троих курьеров телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 70 млн рублей, — указало ведомство.

Уточняется, что жительнице написали якобы из домового чата с требованием проверить счетчики и перейти по ссылке, что женщина и сделала. После этого ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Казначейства, и потребовал задекларировать больше 100 тыс. рублей. После чего женщину убедили передать курьеру около 5 млн рублей, через несколько дней — еще 35 млн рублей, затем — еще 30 млн рублей.

При этом задержанные курьеры уверяют, что сами были обмануты аферистами. Под предлогом погашения якобы оформленных на их имена кредитов злоумышленники заставили их встречаться с людьми и забирать их деньги.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил горожан о новой схеме мошенников, которые звонят от имени сотрудников поликлиник и под видом приглашения на диспансеризацию выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. В депздраве подчеркнули, что настоящие работники медучреждений никогда не запрашивают личную информацию и коды подтверждения.

Москва
мошенники
деньги
аферисты
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
В Москве представили победителей Чемпионата розничных профессий
Мирошник сообщил об одной из самых масштабных атак ВСУ на Севастополь
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

