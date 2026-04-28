Полиция задержала работавших на мошенников курьеров за кражу 70 млн рублей

Полицейские МУ МВД России «Мытищинское» задержали троих курьеров телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 70 млн рублей, — указало ведомство.

Уточняется, что жительнице написали якобы из домового чата с требованием проверить счетчики и перейти по ссылке, что женщина и сделала. После этого ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Казначейства, и потребовал задекларировать больше 100 тыс. рублей. После чего женщину убедили передать курьеру около 5 млн рублей, через несколько дней — еще 35 млн рублей, затем — еще 30 млн рублей.

При этом задержанные курьеры уверяют, что сами были обмануты аферистами. Под предлогом погашения якобы оформленных на их имена кредитов злоумышленники заставили их встречаться с людьми и забирать их деньги.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил горожан о новой схеме мошенников, которые звонят от имени сотрудников поликлиник и под видом приглашения на диспансеризацию выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. В депздраве подчеркнули, что настоящие работники медучреждений никогда не запрашивают личную информацию и коды подтверждения.