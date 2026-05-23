23 мая 2026 в 05:40

В РАНХиГС озвучили, кто получит пенсии в июне досрочно

Подольская: некоторые пенсионеры в июне получат выплаты раньше из-за праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Некоторые российские пенсионеры получат выплаты за июнь раньше обычного срока, заявила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. Это связано с празднованием Дня России и длинными выходными с 12 по 14 июня.

Досрочные перечисления коснутся тех, у кого плановая дата получения пенсии выпадает на 12, 13 или 14 июня. Им средства поступят до 11 числа включительно.

Правило действует всегда, когда день выплаты совпадает с праздником или выходным: Социальный фонд переводит деньги в последний рабочий день перед этим. Обращаться с заявлениями или дополнительными документами не требуется — все происходит автоматически. Остальные категории граждан получат выплаты в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что россиян ожидают длинные выходные в июне в связи с празднованием Дня России. Рабочий день 11 июня также будет сокращен на один час. Всего до конца 2026 года российских граждан ожидают три сокращенные рабочие недели, следует из производственного календаря.

До этого стало известно, что граждане старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию, механизм которой закреплен в законодательстве. Начисление происходит автоматически на основании данных персонифицированного учета, обращаться в Социальный фонд для этого не требуется.

