14 мая 2026 в 03:14

Россияне еще три раза будут работать неполную неделю

До конца 2026 года российских граждан ожидает три сокращенные рабочие недели, следует из производственного календаря, изученного ТАСС. Первая из них, четырехдневная, выпадает на период с 8 по 11 июня.

12 июня в стране будут отмечать День России, поэтому пятница станет выходным, а отдых продлится три дня подряд. Следующая короткая неделя запланирована на ноябрь. День народного единства выпадает на среду, 4 ноября, поэтому рабочими днями станут 2, 3, 5, 6 ноября.

Завершит год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 декабря, которое приходится на четверг, объявлено выходным. После этого граждан ждут длительные новогодние каникулы.

До этого россияне отдыхали с 1 по 3 мая — в честь Дня весны и труда, а затем с 9 по 11 мая — в связи с Днем Победы. Таким образом, три короткие рабочие недели подряд компенсируются тремя раундами продолжительных каникул.

Ранее адвокат Олег Зернов обратил внимание, что работа в праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. Норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. Это касается как сдельщиков, так и работников на окладе. Если работодатель отказывается оплачивать труд в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
