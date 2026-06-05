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05 июня 2026 в 10:23

Экс-ведущая «Слабого звена» назвала залог успеха контента на телевидении

Телеведущая Киселева: ТВ-контент должен увлекать аудиторию разных возрастов

Мария Киселева Мария Киселева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Экс-ведущая телеигры «Слабое звено» и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева заявила 360.ru в рамках ПМЭФ-2026, что современный контент на телевидении должен увлекать аудиторию самых разных возрастов. По ее мнению, любую информацию можно подавать в нескольких форматах, чтобы это было интересно всем.

Проекты должны продумываться в таких форматах, чтобы затронуть все слои и всю аудиторию, которая у нас сегодня есть. Для этого нужно держать руку на пульсе, понимать, что интересует нашу молодежь, наших подростков, «среднее» поколение, старшее поколение. Важно, чтобы все эти проекты были очень качественными и профессиональными. Любую тематику и любое направление можно упаковать в разные форматы, чтобы это было интересно абсолютно разной возрастной аудитории. Важно, какова суть, что мы хотим донести, — высказалась Киселева.

По ее словам, самое главное при создании контента — «заложить правильные внутренние составляющие». Далее успех будет зависеть уже от креатива и профессионализма команды. Важно при этом делать что-то новое и оригинальное, не забывая об опыте и истории, заключила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Русский театр на воде под руководством Киселевой представил музыкальный спектакль «Люблю и верю». В основе постановки — судьба молодых людей, разлученных в 1941 году. Действие прошло в трех пространствах — на сцене, на воде и в воздухе.

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