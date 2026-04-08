Олимпиада и Паралимпиада — 2026
08 апреля 2026 в 14:38

Олимпийская чемпионка Киселева представит спектакль на воде

Мария Киселева Фото: Пресс-служба Русского театра на воде
Русский театр на воде под руководством трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой представит музыкальный спектакль «Люблю и верю». Действие развернется в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе театра.

В основе постановки — судьба молодых людей, разлученных в 1941 году. Спектакль разворачивается в трех пространствах — на сцене, на воде и в воздухе. В нем соединяются синхронное плавание, художественная гимнастика, прыжки в воду, цирковое искусство и современная хореография.

Главные роли в спектакле на воде исполнят многократные олимпийские чемпионки Мария Шурочкина и Александра Пацкевич, многократные чемпионки мира и Европы среди юниоров Анна Удовик и Дарья Кирсанова. Главного героя озвучивает народный артист России Константин Хабенский.

Ранее Киселева назвала блестящим выступление синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Она отметила, что россиянин стал лучшим по технике, исполнению, представлению программы и образа. Киселева считает, что своими успехами Мальцев показывает, каким мощным и интересным может быть мужское синхронное плавание.

