Экс-ведущая «Слабого звена» оценила триумф синхрониста Мальцева на ЧМ

Экс-ведущая программы «Слабое звено» трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева назвала блестящим выступление синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что россиянин стал лучшим по технике, исполнению, представлению программы и образа. Киселева считает, что своими успехами Мальцев показывает, каким мощным и интересным может быть мужское синхронное плавание.

Поздравляю Сашу и весь тренерский штаб! Шестикратный чемпион мира — настоящий лидер мирового синхронного плавания! Лучший и по технике, и по исполнению, и по представлению программы и образа. Для кого-то мужское синхронное плавание остается малоизвестным или спорным, но как раз именно Александр показывает, каким мощным и интересным оно может быть, — сказала Киселева.

Ранее Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Спортсмен победил в сольной произвольной программе.

По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла. Второе место занял китайский синхронист Муе Го с результатом 220,1926 балла, на третьем расположился спортсмен из Италии Филиппо Пелати с 213,9850 балла.