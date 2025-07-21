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21 июля 2025 в 11:04

Синхронист Мальцев стал обладателем второй золотой медали на ЧМ в Сингапуре

Александр Мальцев во время церемонии награждения на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Александр Мальцев во время церемонии награждения на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Фото: Vincent Thian/AP/TASS

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, сказано на сайте ЧМ. Спортсмен победил в сольной произвольной программе.

По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла. Второе место занял китайский синхронист Муе Го с результатом в 220,1926 балла, на третьем расположился спортсмен из Италии Филиппо Пелати с 213,9850 балла.

Ранее сообщалось, что сборная Китая взяла золото в произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Китаянкам дали 348,4779 балла. На втором месте оказалась сборная Японии (334,7232). Бронзу завоевала сборная Испании (321,1328). Российские синхронистки не принимали участия в данном виде программы.

До этого стало известно, что Александр Мальцев завоевал на ЧМ золотую медаль в сольной программе. 30-летний спортсмен показал результат 251,7133 балла, впервые став чемпионом мира в индивидуальном разряде. Второе место занял представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу, а третье — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо.

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