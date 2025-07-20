Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 19:05

Китаянки взяли золото в синхронном плавании на ЧМ в Сингапуре

Синхронистки КНР выиграли золото в произвольной программе на чемпионате мира

Спортсменки сборной Китая Спортсменки сборной Китая Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сборная Китая взяла золото в произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Китаянкам дали 348,4779 балла.

На втором месте оказалась сборная Японии (334,7232 балла). Бронзу завоевала сборная Испании (321,1328).

Российские синхронистки не принимали участия в данном виде программы. На чемпионате мира спортсмены из РФ выступают в нейтральном статусе,

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионатов мира по водным видам спорта российская синхронистка не смогла завоевать золото в технической программе соло. На проходящем в Сингапуре первенстве представительница страны Татьяна Гайдай заняла лишь 12-е место с результатом 228,5625 балла.

До этого стало известно, что российский синхронист Александр Мальцев завоевал на ЧМ золотую медаль в сольной программе. 30-летний спортсмен показал блестящий результат в 251,7133 балла, впервые став чемпионом мира в индивидуальном разряде. Второе место занял представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу, а третье — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо.

Китай
Чемпионат мира
пловцы
Сингапур
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбит 11-й летевший на Москву беспилотник
В Баку объяснили неучастие в заседании экономического совета СНГ в Москве
Новый фронт, старт битвы за Волчанск и Купянск: новости СВО вечером 20 июля
На Западе высмеяли стиль ведения войны Зеленским одной картинкой
Объявленный мертвым пенсионер «воскрес» через полчаса и задал один вопрос
В МВД раскрыли судьбу пытавшихся сжечь кошку детей
Экс-глава МИД Австрии взяла кота на богослужение
Мощный тропический шторм лишил россиян света и попал на видео
В конгрессе призвали допросить Харрис по делу о здоровье Байдена
Рианна поделилась фото с новорожденной дочерью
Российская компания ввела штраф за попытку пронести телефон на свои НПЗ
Страшная авария под Владимиром унесла жизни четырех человек
Стало известно, где и когда могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин
«Воздушный армагеддон» для ВСУ, тайны самоубийства Старовойта: что дальше
Пострадавшую от пинка мужчины россиянку хейтят в Сети
Названы неочевидные ошибки в защите от мошенников
В Ингушетии квартира сгорела из-за самодельного удлинителя
Жители украинского села дали отпор военкомам
В Сети появились кадры из затопленного Воронежа
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.