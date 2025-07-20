Китаянки взяли золото в синхронном плавании на ЧМ в Сингапуре

Китаянки взяли золото в синхронном плавании на ЧМ в Сингапуре Синхронистки КНР выиграли золото в произвольной программе на чемпионате мира

Сборная Китая взяла золото в произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Китаянкам дали 348,4779 балла.

На втором месте оказалась сборная Японии (334,7232 балла). Бронзу завоевала сборная Испании (321,1328).

Российские синхронистки не принимали участия в данном виде программы. На чемпионате мира спортсмены из РФ выступают в нейтральном статусе,

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионатов мира по водным видам спорта российская синхронистка не смогла завоевать золото в технической программе соло. На проходящем в Сингапуре первенстве представительница страны Татьяна Гайдай заняла лишь 12-е место с результатом 228,5625 балла.

До этого стало известно, что российский синхронист Александр Мальцев завоевал на ЧМ золотую медаль в сольной программе. 30-летний спортсмен показал блестящий результат в 251,7133 балла, впервые став чемпионом мира в индивидуальном разряде. Второе место занял представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу, а третье — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо.