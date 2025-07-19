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19 июля 2025 в 10:20

Российский синхронист добился триумфа на чемпионате мира

Синхронист Мальцев завоевал золотую медаль чемпионата мира в соло-программе

Александр Мальцев Александр Мальцев Фото: Vincent Thian/AP/TASS

Российский синхронист Александр Мальцев поднялся на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В сольной программе 30-летний атлет продемонстрировал выдающееся выступление, заработав 251,7133 балла.

Этот успех стал знаковым в карьере Мальцева — впервые он стал мировым чемпионом в индивидуальном разряде. Испанец Деннис Гонсалес Бонеу занял второе место, а мексиканец Диего Вильялобос Каррильо завершил соревнования на третьей позиции.

Ранее российские спортсмены вернулись на чемпионат мира по водным видам спорта после шестилетнего перерыва. Соревнования в Сингапуре, начались 11 июля и закончатся 3 августа. Однако ватерполисты и хайдайверы не смогут участвовать из-за рекомендаций МОК, запрещающих российским атлетам выступать в командных дисциплинах.

До этого на Всемирных играх ветеранов спорта в Тайване пловчиха Лина Белинене рассказала, что спортсмены из Литвы отказались подниматься на пьедестал вместе с российскими участниками, которых она назвала «недружелюбными соседями». По ее словам, россияне, выступавшие под национальным флагом, предложили сделать совместное фото, но литовская сторона отклонила эту просьбу.

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