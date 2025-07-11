Российских пловцов допустят до ЧМ впервые за шесть лет

Российских пловцов допустят до ЧМ впервые за шесть лет Россияне выступят на чемпионате мира по водным видам спорта впервые за шесть лет

Российские пловцы впервые за шесть лет примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа, сообщают «Ведомости». Возвращение хайдайверов и ватерполистов откладывается, им мешают рекомендации Международного олимпийского комитета о запрете на участие российских спортсменов в командных видах спорта.

Тем не менее пловцы из России смогут принять участие в эстафетах. Представители синхронного плавания также смогут состязаться в групповых дисциплинах. Российские пловцы будут участвовать в чемпионате мира в нейтральном статусе.

Ранее пловчиха Лина Белинене заявила, что во время награждения победителей Всемирных игр ветеранов спорта на Тайване литовцы отказались стоять на пьедестале с россиянами. Она назвала спортсменов из России «недружелюбными соседями». Она добавила, что россияне хотели сделать с ними общую фотографию, но литовцы отказались. Выступали россияне под своим флагом, заключила литовка.

Также украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место, отказались фотографироваться с российскими победительницами Майей Дорошко и Татьяной Гайдай после завершения Кубка мира в Египте. Проигравшие поздравили канадский дуэт и сразу же покинули церемонию, отказавшись пожимать руки россиянкам.