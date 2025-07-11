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11 июля 2025 в 08:11

Российских пловцов допустят до ЧМ впервые за шесть лет

Россияне выступят на чемпионате мира по водным видам спорта впервые за шесть лет

Российские пловцы впервые за шесть лет примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа, сообщают «Ведомости». Возвращение хайдайверов и ватерполистов откладывается, им мешают рекомендации Международного олимпийского комитета о запрете на участие российских спортсменов в командных видах спорта.

Тем не менее пловцы из России смогут принять участие в эстафетах. Представители синхронного плавания также смогут состязаться в групповых дисциплинах. Российские пловцы будут участвовать в чемпионате мира в нейтральном статусе.

Ранее пловчиха Лина Белинене заявила, что во время награждения победителей Всемирных игр ветеранов спорта на Тайване литовцы отказались стоять на пьедестале с россиянами. Она назвала спортсменов из России «недружелюбными соседями». Она добавила, что россияне хотели сделать с ними общую фотографию, но литовцы отказались. Выступали россияне под своим флагом, заключила литовка.

Также украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место, отказались фотографироваться с российскими победительницами Майей Дорошко и Татьяной Гайдай после завершения Кубка мира в Египте. Проигравшие поздравили канадский дуэт и сразу же покинули церемонию, отказавшись пожимать руки россиянкам.

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