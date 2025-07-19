Российские синхронистки продемонстрировали исторически плохой результат Синхронистка из России впервые не победила на ЧМ в техпрограмме соло

Впервые в истории чемпионатов мира по водным видам спорта российская синхронистка не смогла завоевать золото в технической программе соло. На проходящем в Сингапуре первенстве представительница страны Татьяна Гайдай заняла лишь 12-е место с результатом 228,5625 балла. До этого момента российские синхронистки неизменно побеждали в технической программе соло на всех чемпионатах мира, где принимали участие в данной дисциплине.

Первое место в данном разряде на проходящем чемпионате досталось китайской спортсменке Сю Хуэйянь, набравшей 272,9917 балла. Вторую и третью позиции заняли соответственно белоруска Василина Хондошко (260,5416) и испанка Ирис Тио Касас (260,2917).

До этого на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российский синхронист Александр Мальцев завоевал золотую медаль в сольной программе. 30-летний спортсмен показал блестящий результат в 251,7133 балла, впервые став чемпионом мира в индивидуальном разряде. Второе место занял представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу, а третье — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо.

Ранее российский пловец Денис Адеев отметил, что участники турнира не понимают причину выступления россиян под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что отношение к российским атлетам остается доброжелательным, никаких ограничений или дискриминации не наблюдается.