Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 15:43

Российские синхронистки продемонстрировали исторически плохой результат

Синхронистка из России впервые не победила на ЧМ в техпрограмме соло

Татьяна Гайдай Татьяна Гайдай Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Впервые в истории чемпионатов мира по водным видам спорта российская синхронистка не смогла завоевать золото в технической программе соло. На проходящем в Сингапуре первенстве представительница страны Татьяна Гайдай заняла лишь 12-е место с результатом 228,5625 балла. До этого момента российские синхронистки неизменно побеждали в технической программе соло на всех чемпионатах мира, где принимали участие в данной дисциплине.

Первое место в данном разряде на проходящем чемпионате досталось китайской спортсменке Сю Хуэйянь, набравшей 272,9917 балла. Вторую и третью позиции заняли соответственно белоруска Василина Хондошко (260,5416) и испанка Ирис Тио Касас (260,2917).

До этого на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российский синхронист Александр Мальцев завоевал золотую медаль в сольной программе. 30-летний спортсмен показал блестящий результат в 251,7133 балла, впервые став чемпионом мира в индивидуальном разряде. Второе место занял представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу, а третье — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо.

Ранее российский пловец Денис Адеев отметил, что участники турнира не понимают причину выступления россиян под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что отношение к российским атлетам остается доброжелательным, никаких ограничений или дискриминации не наблюдается.

спорт
плавание
соревнования
Сингапур
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Китайский гимнаст рухнул с высоты на глазах публики московского цирка
Назначенный месяц назад тренер «Сочи» покинул пост
На Украине заявили о самой адской ночи из-за атак ВС России
Педофилы, мошенники, террористы: чем опасен Roblox, как защитить детей?
Трамп сделал грозное предупреждение Ирану по ядерным объектам
На встречу с Овечкиным выстроилась огромная очередь
Легендарная олимпийская чемпионка умерла в 44 года
Рогов раскрыл подробности пожара вблизи ЗАЭС
В России запретят сатанизм и язычество? Причины, кто против, мнение РПЦ
«Парень мог погибнуть»: Сальдо рассказал о сложившем оружие раненом бойце
В ЕС озвучили рекордные цифры по экспорту европейских вин в Россию
Германия собирается отказаться от политики «открытых дверей»
Российская ПВО сбила 14 дронов ВСУ за 3,5 часа
Антонов вышел на связь после сообщений о блокировке счетов
«По заповедям Христа»: 90-летний актер Ливанов обозначил свои правила жизни
Полковника рассмешили переданные ВСУ «железные гробы» на гусеницах
Разъяренный украинец разогнал лопатой сотрудников ТЦК и попал на видео
Во Франции предложили неожиданный план по решению украинского конфликта
В США раскрыли рекордные масштабы продвижения ВС России
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.