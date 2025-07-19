Пловец из России рассказал о реакции других спортсменов на нейтральный флаг

Пловец из России рассказал о реакции других спортсменов на нейтральный флаг Пловец Адеев рассказал об удивлении других спортсменов из-за нейтрального флага

Участники чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре не понимают, почему россияне выступают под нейтральным флагом, рассказал ТАСС пловец Денис Адеев. По его словам, отношение к российским спортсменам на ЧМ очень позитивное.

Сейчас мы приехали и не видим никаких косых взглядов. Единственное, все спрашивают: «Нейтральный атлет — это кто?» Поэтому все с улыбкой, некоторые даже не понимают, почему так случилось, почему без флага, — сообщил Адеев.

Никаких притеснений в адрес российских спортсменов нет, отметил он. На соревнованиях царит атмосфера праздника, все пловцы свободно общаются друг с другом, добавил Авдеев.

До этого российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что не готова ответить на вопрос о поездке на Олимпиаду в нейтральном статусе. При этом она созналась, что не видела в этом ничего страшного, но она «ничего не понимает» в политике.

Ранее лыжница Юлия Ступак рассказала, что ее российские коллеги продолжают готовиться к зимней Олимпиаде 2026 года. По ее словам, нельзя критиковать спортсменов за выступление под нейтральным флагом. Однако сама Ступак не ответила, смогла бы она поехать соревноваться в таком статусе.