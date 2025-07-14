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14 июля 2025 в 20:12

Биатлонистка оценила нейтральный статус на Олимпиаде

Биатлонистка Резцова: нейтральный статус может принести проблемы

Кристина Резцова Кристина Резцова Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что не готова ответить на вопрос о поездке на Олимпиаду в нейтральном статусе, передает Metaratings. При этом она созналась, что не видела в этом ничего страшного, но она «ничего не понимает» в политике.

[На Олимпиаду] в Пекин мы ездили в нейтральным статусе. Не вижу ничего страшного в этом. Но речь заходит о выборе против своей страны. Поехать, чтобы потом были политические проблемы? Не готова отвечать, — сказала Резцова.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею была утверждена для участия в Олимпиаде-2026. Она займет место сборной России. Президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо подчеркнул, что очень рад за своих соотечественников.

До этого экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил шансы увидеть россиян на Олимпиаде-2026 в Турине. По его словам, решение о допуске хоккеистов из РФ на Игры будет принимать исполком Международной федерации хоккея (IIHF), куда входят враждебно настроенные к РФ страны.

Он напомнил, что Эстония, Латвия и Польша всю жизнь «тявкают» на Россию. Плющев не исключил, что по этой причине сборная России по хоккею пропустит Олимпийские игры.

спорт
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биатлон
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