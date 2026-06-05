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05 июня 2026 в 12:43

Песков сделал громкое заявление о курсе США по Украине

Песков: США продолжают тенденцию Байдена по втягиванию в конфликт на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вашингтон продолжает тенденцию экс-президента США Джо Байдена по втягиванию себя в украинский конфликт, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах ПМЭФ. Он подчеркнул, что Москва в этом отношении не склонна «носить розовые очки или излишне очаровываться Соединенными Штатами».

Это действительно война, которая была войной Байдена. Собственно, Байден опосредованно втянул США в этот конфликт. Отчасти эта тенденция продолжается, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что российская позиция по урегулированию кризиса на Украине по итогам саммита на Аляске осталась прежней, чего не скажешь о США. Глава ведомства добавил, что его удивили слова американского госсекретаря Марко Рубио, который во время выступления в Конгрессе вновь заговорил о поставках Киеву.

До этого Рубио заявил, что Вашингтон не может быть беспристрастным посредником в украинском конфликте. Помимо этого, госсекретарь напомнил, что Белый дом открыто поддерживает Киев, в том числе поставками вооружений и военной техники.

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