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05 июня 2026 в 12:51

Житель Маркса угрожал жене и пытался обмануть полицию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Марксе местный житель позвонил в полицию и заявил, что его избивает жена, сообщает телеканал «Саратов 24». Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что мужчина сам угрожал бывшей супруге.

Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в их общем доме. В ходе конфликта он замахнулся на нее хрустальной вазой, угрожая убийством.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчину забрали в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии по Московской области по горячим следам задержали двух рецидивистов, которые нанесли ножевые ранения работнику службы безопасности магазина, пытаясь украсть коньяк, икру и рыбные изделия. Инцидент произошел на охраняемом объекте на улице Смурякова.

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