Воры бросились с ножом на охранника за требование оплатить коньяк и икру

Воры бросились с ножом на охранника за требование оплатить коньяк и икру Росгвардия задержала рецидивистов, напавших с ножом на охранника в Подмосковье

Сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии по Московской области по горячим следам задержали двух рецидивистов, которые нанесли ножевые ранения работнику службы безопасности магазина, пытаясь украсть коньяк, икру и рыбные изделия, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел на охраняемом объекте на улице Смурякова.

Уточняется, что двое посетителей взяли с полок продукты на сумму более 4 тыс. рублей. На требования охранника оплатить товары один из злоумышленников нанес ему резаные раны в область головы, после чего злоумышленники скрылись.

Получив приметы нападавших, росгвардейцы приступили к патрулированию территории. Вскоре в подъезде многоквартирного дома были задержаны 40-летний житель Щелково и 33-летний уроженец Королева. Оба уже привлекались за угрозы убийством, причинение вреда здоровью и кражи.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух человек в возрасте 18 и 14 лет по подозрению в нападении на подростка с использованием пускового сигнального устройства. Конфликт произошел недалеко от торгово-развлекательного центра у площади Восстания.