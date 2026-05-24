Правоохранители взялись за избившего в лифте дочь мужчину

В отношении жителя Балашихи, который избил свою дочь в лифте, возбудили уголовное дело, сообщила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мужчине вменяют статью о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, семью поставили на профилактический учет.

В отношении жителя Балашихи, избившего свою дочь в лифте, мои подмосковные коллеги возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, — отметила Волк.

Ранее мать избитой в лифте девочки заявила, что подобное в их семье произошло впервые, и попыталась оправдать агрессию мужа его недавней изменой и состоянием алкогольного опьянения. По словам женщины, она не понимает, почему в тот вечер дети пошли с отцом, а сама она то ли задержалась у соседки, то ли уже ушла домой.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе отец жестоко избил свою маленькую дочь в лифте жилого дома. Поводом послужило то, что девочка попыталась обратиться за помощью к соседу и сказала, что находящийся рядом мужчина не является ее папой. По словам жителей жилого комплекса, конфликт начался еще на улице: отец пытался загнать двух дочерей домой, но они капризничали и не хотели идти.