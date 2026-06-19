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19 июня 2026 в 11:12

Генпрокурор заинтересовался соблюдением прав участников СВО

Генпрокурор Гуцан поручил проверить ситуацию с занятостью ветеранов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан поручил проверить вопросы занятости ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Это решение было принято им в ходе приема граждан в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Трудоустройство ветеранов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, — один из важнейших этапов адаптации к нормальной жизни, — отметил Гуцан.

Отмечается, что к генпрокурору обратился участник СВО из Каменска‑Уральского, оставшийся без работы. Инженер‑технолог, отец четверых детей, он получил ранение при выполнении боевых задач и в результате утратил возможность трудиться по специальности. Гуцан дал поручение не только оценить полноту мер, принятых для трудоустройства заявителя, но и проверить вопросы занятости ветеранов СВО и членов их семей, оценив ситуацию в целом по стране.

До этого Гуцан в ходе выступления в Совфеде заявил, что жертвам телефонных мошенников в России в 2025 году удалось возместить лишь 8% ущерба. Он добавил, что раскрываемость таких преступлений остается низкой.

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