Генпрокурор заинтересовался соблюдением прав участников СВО

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан поручил проверить вопросы занятости ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Это решение было принято им в ходе приема граждан в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Трудоустройство ветеранов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, — один из важнейших этапов адаптации к нормальной жизни, — отметил Гуцан.

Отмечается, что к генпрокурору обратился участник СВО из Каменска‑Уральского, оставшийся без работы. Инженер‑технолог, отец четверых детей, он получил ранение при выполнении боевых задач и в результате утратил возможность трудиться по специальности. Гуцан дал поручение не только оценить полноту мер, принятых для трудоустройства заявителя, но и проверить вопросы занятости ветеранов СВО и членов их семей, оценив ситуацию в целом по стране.

До этого Гуцан в ходе выступления в Совфеде заявил, что жертвам телефонных мошенников в России в 2025 году удалось возместить лишь 8% ущерба. Он добавил, что раскрываемость таких преступлений остается низкой.