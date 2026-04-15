Генпрокурор раскрыл, как идет возмещение жертвам кибермошенников

Жертвам телефонных мошенников в России в 2025 году удалось возместить лишь 8% ущерба, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан в ходе выступления в Совфеде. Он добавил, что раскрываемость таких преступлений остается низкой.

Возмещение причиненного ущерба по данной категории уголовных дел (киберпреступлениям. — NEWS.ru.) составляет чуть более 8%, — сообщил Гуцан.

Ранее генпрокурор предложил законодательно запретить поступление на государственную службу лицам, уволенным за утрату доверия из-за коррупционных нарушений. По его словам, такая мера позволит очистить государственный аппарат от недобросовестных сотрудников.

Он также сообщал, что в 2025 году в доход государства были возвращены активы стратегически значимых предприятий на сумму 2,5 трлн рублей. Иностранные владельцы этих компаний действовали вразрез с интересами страны и направляли средства на финансирование украинской армии.

Кроме того, глава Генпрокуратуры указал на выявленные в 2025 году системные злоупотребления в сфере оказания помощи инвалидам. По его словам, отдельные должностные лица по небрежности оформляли сертификаты на уже умерших граждан, а организованные группы использовали уязвимое положение этой категории населения.