Цветы, коньяк, фрукты: сколько денег потеряет Армения без рынка России

Российские контролирующие органы выявили несоответствия в партиях армянских товаров и ввели ограничения на их поставки. Под временный запрет попали минеральная вода «Джермук», алкогольная продукция, цветы, овощи и клубника — на эти позиции приходилось до 90% армянского экспорта в данных секторах. Чем это обернется для Армении — в материале NEWS.ru.

Какие ограничения в торговле с Арменией действуют сейчас

Россия уже ограничила ввоз ряда товаров из Армении. В частности, это коснулось алкогольной продукции. Под ограничения подпали товары трех крупных производителей: «Веди-Алко» Манвела Казаряна, Абовянского коньячного завода и Винно-коньячного дома «Шахназарян». По словам экспертов, запрет не был неожиданностью: армянских производителей и раньше подозревали в фальсификациях коньячных продуктов.

С 22 мая 2026 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз всей цветочной продукции из Армении. Мера будет действовать до окончания проверки местных тепличных хозяйств.

Поставки клубники, овощей и минеральной воды «Джермук» также были прекращены. Причем по ряду позиций ввоз заблокировала уже сама фитосанитарная служба Армении, сославшись на присутствие в продукции недопустимых веществ.

Премьер-министр Никол Пашинян охарактеризовал ситуацию с временным запретом на импорт цветов как «рабочую». По его оценке, это обычная практика в рамках ЕАЭС.

Введенные Россией ограничения затронули практически все значимые сектора армянского экспорта. Под запрет попала продукция, на которую, по различным оценкам, приходится до 90% экспорта в этих отраслях республики.

Возврат торговых отношений в прежнее русло — это не только вопрос восстановления товарных потоков, но и прагматичный шаг, выгодный обеим сторонам, отмечает в беседе NEWS.ru доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. Когда это случится — зависит не только от России, но прежде всего от Армении.

Какие еще товары из Армении могут подпасть под ограничения

В случае дальнейшего выявления несоответствий приостановка поставок может затронуть широкий круг продовольственных товаров.

В зоне риска — молочная продукция, в первую очередь сыры, а также алкогольные позиции, включая вина и крепкие напитки. Не исключены ограничения на ввоз свежих фруктов, овощей, сухофруктов и отдельных видов минеральной воды.

Помимо этого, эксперты допускают сокращение частоты авиарейсов между странами как следствие снижения общего грузопотока.

Кто может заменить армянские товары на российском рынке

Российский ретейл располагает широкими возможностями для оперативного замещения выпадающих позиций. По каждой из категорий существуют альтернативные поставщики. В сегменте цветов крупными игроками выступают Нидерланды, Эквадор, Кения и Колумбия — доля Армении здесь невелика, поэтому дефицит исключен. Что касается минеральной воды, на полках широко представлены российские бренды, а также грузинские, итальянские и французские марки.

Клубника и овощи — сезонная продукция, которую активно импортируют из Азербайджана, Турции, Узбекистана и Ирана, плюс она выращивается в южных регионах России — Краснодарском крае, Крыму и Дагестане. Алкогольная продукция: армянский коньяк и вино могут быть замещены напитками из Грузии, Молдовы, Франции, Италии и Испании, а также российскими производителями, в том числе из Дагестана и Крыма. В категории молочной продукции, особенно сыров, также есть большой выбор российских, белорусских вариантов.

Какие последствия могут ожидать экономику Армении

По словам Светланы Ильяшенко, санитарные и фитосанитарные претензии, безусловно, требуют технического урегулирования, и затягивание этого процесса чревато для Еревана ростом потерь — не только финансовых, но и репутационных.

Доверие в таких вопросах теряется быстро, а восстанавливается долго, отмечает экономист.

«Для армянского производителя российский рынок исторически был и остается критически важным: потеря даже части объемов по цветам, фруктам и коньяку бьет по целым секторам, где заняты тысячи людей и десятилетиями выстраивались каналы сбыта», — подчеркивает она.

По оценкам профессора экономического факультета РУДН Анны Пак, объем поставок из Армении в Россию может снизиться не менее чем на 40%. При этом, добавляет она, пострадают очень чувствительные для армянской экономики сектора. «Это снижение экспорта алкогольной продукции и продовольствия, что мы уже наблюдаем сегодня», — заключает собеседница NEWS.ru.

Анна Пак напоминает, что за годы членства Армении в ЕАЭС ее ВВП практически удвоился. Рост промышленного и сельскохозяйственного производства за последние 10 лет был зафиксирован именно в рамках ЕАЭС, и членство в этом объединении дает республике целый набор преимуществ, подчеркивает эксперт.

«Сокращение деятельности и ликвидация компаний, занимающихся поставками продуктов питания, а также логистических предприятий, таможенных брокеров, юристов и другого бизнеса вызовут снижение поступлений средств в бюджет Армении», — уточняет экономист.

Что говорят в Кремле о торговле с Арменией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя торгово-экономические отношения двух стран, напомнил о прямой связи между тем, с кем страна объединяется экономически, и тем, на каких условиях она получает доступ к российским ресурсам.

«Мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так. <...> Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — отметил Песков.

Простыми словами это означает: если Армения начнет углублять отношения с другими экономическими союзами (например, с Евросоюзом), то для России это может быть поводом пересмотреть преференции — сначала в ценах на энергоносители, а в перспективе и в таможенных пошлинах. При этом текущие временные запреты на ввоз цветов, клубники, коньяка и воды связаны с нарушениями санитарных норм, и в Кремле не привязывают их к политическим шагам Еревана. Это разные вопросы.

Как подчеркнул Песков, Армения, оставаясь полноправным членом ЕАЭС, открыто проявляет заинтересованность к интеграции в ЕС. В России на самом высоком уровне уже не раз заявляли: усидеть на двух стульях у Еревана не получится, и чем скорее он сделает выбор, тем будет лучше для всех.

Экономическая логика здесь простая: чтобы сохранить льготные условия, нужно следовать правилам того союза, который эти льготы дает. Если же оттягивать решение с выбором приоритетов, партнеры неизбежно пересмотрят торговые и ценовые условия.

