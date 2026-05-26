26 мая 2026 в 12:50

Прохожий попытался задушить ребенка в центре мегаполиса

В Казани прохожий напал на 13-летнего мальчика и начал его душить

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Казани прохожий напал на 13-летнего школьника и начал его душить, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на улице Карима Тинчурина.

По данным очевидцев, мужчина набросился на подростка, повалил его в кусты, продолжил душить и нанес несколько ударов по голове. Происходящее заметили прохожие, которые вмешались и вызвали скорую помощь. Ребенка удалось спасти. Нападавшего задержали, он заключен под стражу. Ему грозит уголовное наказание.

Ранее в одном из дворов Кривого Рога мужчина совершил нападение на ребенка и начал его душить прямо на глазах у очевидцев. Агрессивные действия злоумышленника вовремя заметили жильцы дома, они вмешались в ситуацию и обратились в правоохранительные органы.

До этого в городе Черкассы в центре Украины мужчина устроил стрельбу в одном из микрорайонов после того, как местные дети сорвали сирень. Мужчина сначала пытался догнать несовершеннолетних, но после взялся за оружие.

В подмосковной Балашихе отец жестоко избил свою маленькую дочь в лифте жилого дома. Поводом послужило то, что девочка попыталась обратиться за помощью к соседу и сказала, что находящийся рядом мужчина не является ее папой.

