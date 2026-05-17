Диктофон в одежде мальчика-аутиста записал шокирующую правду об учителях

Жительница Казани узнала об издевательствах над 12-летним сыном с аутизмом в школе после того, как спрятала диктофон в его одежде, пишет Telegram-канал Baza. По словам женщины, мальчик начал регулярно устраивать истерики и повторять фразу «полиция, мама», показывая в сторону школы.

Из-за особенностей здоровья ребенок не мог подробно объяснить, что происходит, а руководство учебного заведения уверяло женщину, что причин для беспокойства нет. Заподозрив неладное, мать решила подложить сыну диктофон. На первых записях слышно, как педагоги кричат на ребенка, угрожают ему и применяют силу. Также, как пишет канал, мальчика нередко оставляли одного в классе без присмотра.