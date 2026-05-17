Диктофон в одежде мальчика-аутиста записал шокирующую правду об учителях

Мать мальчика-аутиста из Казани записала на диктофон издевательства учителей

Жительница Казани узнала об издевательствах над 12-летним сыном с аутизмом в школе после того, как спрятала диктофон в его одежде, пишет Telegram-канал Baza. По словам женщины, мальчик начал регулярно устраивать истерики и повторять фразу «полиция, мама», показывая в сторону школы.

Из-за особенностей здоровья ребенок не мог подробно объяснить, что происходит, а руководство учебного заведения уверяло женщину, что причин для беспокойства нет. Заподозрив неладное, мать решила подложить сыну диктофон. На первых записях слышно, как педагоги кричат на ребенка, угрожают ему и применяют силу. Также, как пишет канал, мальчика нередко оставляли одного в классе без присмотра.

Попытки женщины собрать новые доказательства закончились неудачей. Сначала один диктофон пропал, а после того как россиянка вшила в одежду сына второе устройство, в школу вызвали полицию. Якобы рамки среагировали на подозрительный металлический предмет, и у мальчика изъяли одежду. Позже в прокуратуре женщине сообщили, что в брюках нашли сразу два диктофона, включая исчезнувший ранее. Тогда мать решила, что сотрудники школы могли найти устройства и удалить записи.

Ранее жителя Вельска Архангельской области приговорили к трем годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу об истязании сожительницы и ее малолетнего сына. Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года осужденный избивал ребенка.

