Российского уголовника осудили за истязания сожительницы и ее сына

Судимого жителя Вельска Архангельской области приговорили к трем годам и десяти месяцам колонии строгого режима по делу об истязании сожительницы и ее малолетнего сына, сообщили в региональном управлении СКР. Суд также взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда.

Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года по месту жительства в городе Вельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои 10-летнему сыну сожительницы. Он же в ходе ссоры с сожительницей стал душить женщину, угрожая ей убийством, — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в истязании несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По решению суда в пользу малолетнего потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей.

Ранее Карпинский городской суд приговорил Наталью Бродовикову к 9,5 года колонии за издевательства над девушкой с инвалидностью. Подсудимая отрицала свою вину даже после оглашения приговора. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд признал Бродовикову виновной в совершении двух преступлений.

