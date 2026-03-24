24 марта 2026 в 16:04

Как наказали жителя Архангельска за передачу данных Украине

Жителя Архангельска приговорили к 12 годам колонии за передачу данных Украине

Архангельский областной суд приговорил 37-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену, сообщили РИА Новости в инстанции. Его признали виновным в передаче украинской стороне сведений о дислокации частей ВС РФ.

Мужчина ранее не судим, у него высшее образование юридическое. Как установили в суде, в 2024 году мужчина через мессенджер передал представителям другого государства данные о дислокации ракетных дивизионов, — рассказали журналистам в суде.

В региональной прокуратуре добавили, что мужчина собирал сведения с помощью общедоступных картографических сервисов в интернете. Переданные данные включали географические координаты мест дислокации и передислокации воинских частей. В суде отметили, что подсудимый добровольно написал явку с повинной и полностью признал свою вину.

Ранее суд приговорил гражданина России Игоря Кульженкова к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Его признали виновным в передаче сведений об объектах Минобороны представителю украинских спецслужб.

