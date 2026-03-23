Россиянина осудили на 13 лет за сотрудничество со спецслужбами Украины

Россиянина осудили на 13 лет за сотрудничество со спецслужбами Украины Россиянин Кульженков получил 13 лет колонии за контакты со спецслужбами Украины

Гражданин России Игорь Кульженков осужден на 13 лет лишения свободы за государственную измену, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ. Суд признал его виновным в передаче сведений об объектах Минобороны представителю украинских спецслужб.

Вступил в законную силу приговор Московского городского суда в отношении гражданина Российской Федерации Кульженкова Игоря Валерьевича 1979 года рождения, причастного к государственной измене. Осужденный был задержан сотрудниками ФСБ России в марте 2025 года. <...> Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей, — заявили в ФСБ.

По данным правоохранительных органов, мужчина в сентябре 2024 года по собственной инициативе установил контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. В ходе переписки он выразил готовность к сотрудничеству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Следствием установлено, что по указанию куратора он занимался сбором и передачей информации об объектах Министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске женщину осудили на 17 лет за государственную измену. Она сотрудничала с украинской разведкой и срывала информационные материалы, призывающие служить в Вооруженных силах РФ. Также она предоставила Украине данные о гибели российского военнослужащего, включая его личные сведения.