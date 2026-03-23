Россиянина осудили на 13 лет за сотрудничество со спецслужбами Украины

23 марта 2026 в 10:06

Россиянин Кульженков получил 13 лет колонии за контакты со спецслужбами Украины

Гражданин России Игорь Кульженков осужден на 13 лет лишения свободы за государственную измену, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ. Суд признал его виновным в передаче сведений об объектах Минобороны представителю украинских спецслужб.

Вступил в законную силу приговор Московского городского суда в отношении гражданина Российской Федерации Кульженкова Игоря Валерьевича 1979 года рождения, причастного к государственной измене. Осужденный был задержан сотрудниками ФСБ России в марте 2025 года. <...> Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей, — заявили в ФСБ.

По данным правоохранительных органов, мужчина в сентябре 2024 года по собственной инициативе установил контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. В ходе переписки он выразил готовность к сотрудничеству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Следствием установлено, что по указанию куратора он занимался сбором и передачей информации об объектах Министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске женщину осудили на 17 лет за государственную измену. Она сотрудничала с украинской разведкой и срывала информационные материалы, призывающие служить в Вооруженных силах РФ. Также она предоставила Украине данные о гибели российского военнослужащего, включая его личные сведения.

«С Украины не могут»: военэксперт ответил, откуда ВСУ атаковали Ленобласть
Номинант на «Оскар» Кеоган признался, что больше не хочет выходить из дома
Две школьницы пропали в Пензенской области
Врач назвала тревожную причину появления светлых пятен после загара
Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил победителей
Локомотивы уже заканчиваются: удары по Украине 23 марта, куда попали
Ученые предложили диагностировать рак по запаху кожи
Губернатор рассказал о воздушной опасности в Ленобласти
Хуситы открестились от Ирана в войне с США
Роспотребнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с «запрещенкой»
Первый рейс вылетел из Пулково после снятия ограничений
«Задохнулся»: очевидец раскрыл подробности смертельного пожара в Москве
Школьник попал в смертельное ДТП в Ленобласти
Жениха арестовали прямо у «алтаря» по делу о растлении детей
Бар предложил украинцам почувствовать себя террористами из «Крокуса»
Школьницы едва не ослепли после поездки в столичном метро
Почему не работает Telegram сегодня, 23 марта: сбои, когда заблокируют
Региональный бизнес-форум «Чукотка Будущего» состоится в Анадыре
Виновником смертельного пожара в Москве мог стать известный циркач
В российском регионе зафиксировали очаги бешенства
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

