Прятала TikTok от родителей: в Сочи 14-летняя школьница покончила с собой

Родители 14-летней школьницы Алины (имя изменно) в городе Сочи пытаются выяснить, что или кто спровоцировал их дочь на фатальный поступок. Параллельно с этим в СКР завели уголовное дело по статье о доведении до самоубийства и опросили новую подругу покончившей с собой школьницы. NEWS.ru поговорил с мамой погибшей девочки.

У Алины были большие планы на жизнь

Ровно 10 дней прошло с того утра, когда в семье случилось страшное. День 18 апреля начинался совершенно обычно: мать и отец вышли из дома по делам, а их дочь Алина осталась с младшим братиком дома.

Кристина и ее муж описывают дочь как жизнерадостную, искреннюю девочку. Она училась в седьмом классе, занималась карате, за шесть лет в этом спорте она завоевала в соревнованиях около 30 медалей, в том числе на международных турнирах.

У девочки были далеко идущие планы на жизнь. Но примерно в полдень супругам позвонили соседи. Они сообщили, что Алина покончила с собой.

Фото: Из личного архива

Подруга, которая знала слишком много

Когда официальное расследование взяло курс на стандартные процедуры, Кристина и ее муж начали самостоятельно разбираться в цифровом следе дочери. Примерно за два месяца до трагедии у Алины появилась новая подруга — девочка из Архангельска, с которой они познакомились в онлайн-игре. Она была с ней на связи круглосуточно.

«Она была на связи 24 часа в сутки. Она отвечала за три секунды. Как будто это какой-то искусственный интеллект. Она дает большой, колоссальный объем информации как про нашего ребенка, так, в принципе, вообще на любой вопрос», — удивляется Кристина.

Кристина отмечала, что она лично ни разу не общалась с новой подругой дочери по видеосвязи, только в аудиозвонке и в переписке. При этом Кристина знала пароль от телефона дочери, все секреты ее подружек и личные переживания. Но теперь мать понимает, что эта девочка из Архангельска знала про Алину больше, чем родители.

После гибели Алины именно эта девочка подняла тревогу: она позвонила соседке, которая подошла к дому, заглянула через большое витражное окно на первом этаже и увидела, что по квартире ходит только младший брат. Алины нигде не было. Позже было обнаружено бездыханное тело девочки.

Фото: Из личного архива

Ангелы в TikTok

Выяснилось, что у Алины было два аккаунта в соцсети TikTok, которые она скрывала от родителей. Там она в последние дни публиковала странные материалы — свои рисунки с депрессивными сюжетами. Позже похожие рисунки родители нашли в блокнотах ребенка для рисования.

«Там у нее ангелы, архангелы, какие-то кресты, гробы, понимаете? У нее в последнее время появился плакат с гробом. Я говорю: „Алина, ну ты чего“. А она отвечает: „Это по типу аниме, это из игры“. Я залезла, почитала, ну, да — есть такая игра. Ну, думаю, ладно, игра так игра. Но больше никаких тревожных звоночков не было», — рассказывает Кристина.

В последнем видео, опубликованном Алиной в TikTok, был текст: «У тебя будет работа, дом, семья, а я умру». Под публикацией пользователь с ником «Наблюдатель» оставил комментарий: «Она сделала то, что пообещала». Из-за этого Кристина убеждена: ребенка методично вели к этому решению.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства с использованием средств массовой информации или интернета). В Следственном комитете родителям сообщили, что провели беседу с девочкой из Архангельска, но никакой информации семье пока не передают.

Мать погибшей подчеркивает, что школа пока просит «не поднимать кипеж», но, по ее мнению, об этом нужно кричать, чтобы другие родители знали о рисках. Сейчас семья ждет ответов от следствия, надеясь, что правда о том, кто манипулировал подростком, будет установлена.

