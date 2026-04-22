Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга

18-летняя девушка Ксения рассказала в подкасте правозащитницы Анастасии Даниленко, как на протяжении года терпела сексуальное насилие со стороны брата своего приятеля. В момент первого изнасилования девочке было всего лишь 12 лет. NEWS.ru рассказывает историю Ксении.

Детский праздник и изнасилование

В марте 2020 года 12-летняя Ксюша приехала к своему школьному другу, чтобы отметить с другими сверстниками его день рождения. Праздник проходил на загородной даче. Кроме детей, были двое «условно взрослых», как их назвала Ксюша: старшая двоюродная сестра именинника и его совершеннолетний сводный брат.

Ночью Ксюша сказала, что ее уже клонит в сон, и спросила, где ей можно прилечь. Старший брат именинника вызвался проводить девочку.

«Я вижу, что он зашел за мной. Он закрыл дверь. Я не поняла, занервничала, попыталась подойти к двери. Он меня ну так резко остановил. И когда я решила закричать, отбиться, он взял меня за волосы и бросил на пол», — вспоминает Ксения.

Молодой человек начал избивать школьницу и достал нож.

«Подставил к горлу, и тогда я уже поняла, что кричать я не буду. Он начал меня раздевать, лезвием ножа прошелся по бедру моему. Текла кровь, и он пальцами вытер эту кровь, заставил меня это слизать. Дальше получается, произошел сам половой акт», — рассказывает девушка.

Во время изнасилования агрессор говорил девушке, что перережет ей горло, если она попытается издать крик. Когда злоумышленник закончил, он вышел из комнаты. Но через несколько минут вернулся и потащил жертву в ванную комнату.

«Там он стал меня мыть, и в какой-то момент начался сильный стук в ванну. Это была вот эта вот сестра моего знакомого. Она зашла в ванную. Когда она увидела, что происходит, она выгнала его. Взяла меня, мы ушли с ней в другую комнату. Там она одела меня и предложила вызвать полицию, скорую. Я отказалась», — делится Ксения.

Ксюша в то время жила с бабушкой, а родители были за рубежом. Никто не знал, что девочка уехала именно на дачу. Даже сейчас, спустя шесть лет, Ксения признается, что ей противно вспоминать о том дне и о насильнике. Тем более ей не хотелось, чтобы на тот момент история стала достоянием правоохранительных органов и начались продолжительные разборки.

Сообщение от насильника

Вскоре началась пандемия. Ксюшу отправили на дачу с двоюродными сестрами и крестным. Эмоциональное состояние девочки рушилось: начались панические атаки, истерики сменялись полной апатией, пропал аппетит, а онлайн-учеба стала непосильной. Тогда же появились первые попытки самоповреждения вместе с суицидальными мыслями.

Через некоторое время произошел очередной удар: девочка получила от своего насильника сообщение в мессенджере. Там было видео, которым насильник начал шантажировать ребенка.

«Он сбросил мне отрывок видео, которое было снято в той самой комнате в ту самую ночь под его давлением и угрозами. Когда я уже вернулась с дачи, в городе мы стали с ним периодически видеться. Я ездила в его район под предлогом погулять с подругами, или после школы шла гулять с подругами, а потом заходила к нему домой. Там он меня насиловал. Длилось это до апреля или мая 2021 года», — делится Ксения.

Все прекратилось лишь потому, что насильник переехал. Но состояние девочки продолжало ухудшаться. Той же весной Ксюша все-таки решилась попросить о помощи у родных.

«Я заставила [двоюродных] сестер самих догадаться. Потому что я не могла произнести даже, что меня изнасиловали. Я рассказала только об одном случае, о первом. О том, что это случалось систематически, я никому не говорила», — признается девушка.

Сестры настояли, что нужно сказать взрослому. Выбор пал на их отца — крестного Ксюши. Но когда дело дошло до откровенного разговора, расплакалась почему-то именно сестра Ксюши, а не она сама. У Ксюши начался истерический смех.

«Он был в шоке. Тогда к нему пришло осознание, что со мной происходило тогда на даче, почему у меня было такое состояние. Он уговорил меня, чтоб он рассказал об этом моим родителям. Я этого не хотела. Мне жить с ними в одном доме. Мне было противно от той мысли, что они об этом знают», — объясняет Ксения.

Преступление без наказания

Родители тоже были шокированы. Мать настаивала, что необходимо найти и наказать насильника.

«А я не хотела. Я не хотела никого искать. Я не хотела ничего делать. Еще все другие люди в это лезли. Я ничего ей не говорила про то, кто он. Мне было стыдно, страшно, мерзко. Потом вроде бы как-то все поутихло через какое-то время», — рассказывает Ксения.

Прошло шесть лет. Ксюша учится на факультете международного нефтегазового права, готовится к экзаменам. Регулярно ходит к психиатру и психотерапевту. На нет сошли суицидальные мысли.

На интервью Ксения говорила, что не готова начинать разбирательство против своего насильника и не следит за его жизнью после отъезда. Уже после записи интервью Ксения связалась с Анастасией Даниленко.

«Я специально зашла во „ВКонтакте“ посмотреть, меня так это зацепило. Я нашла его маму и увидела ее пост. Его больше нет, он умер. В 2024 году», — говорит Ксения в своем сообщении.

Читайте также:

«Он мочился на меня и снимал это»: автора уроков мужества ждет суд

Расчленитель рвется на свободу: суд отверг предложение доцента Соколова

Представлялся электриком: астраханский педофил изнасиловал 11 детей

Насиловал у могил: педофил 11 лет скрывался от следствия

«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет