Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 15:45

Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

18-летняя девушка Ксения рассказала в подкасте правозащитницы Анастасии Даниленко, как на протяжении года терпела сексуальное насилие со стороны брата своего приятеля. В момент первого изнасилования девочке было всего лишь 12 лет. NEWS.ru рассказывает историю Ксении.

Детский праздник и изнасилование

В марте 2020 года 12-летняя Ксюша приехала к своему школьному другу, чтобы отметить с другими сверстниками его день рождения. Праздник проходил на загородной даче. Кроме детей, были двое «условно взрослых», как их назвала Ксюша: старшая двоюродная сестра именинника и его совершеннолетний сводный брат.

Ночью Ксюша сказала, что ее уже клонит в сон, и спросила, где ей можно прилечь. Старший брат именинника вызвался проводить девочку.

«Я вижу, что он зашел за мной. Он закрыл дверь. Я не поняла, занервничала, попыталась подойти к двери. Он меня ну так резко остановил. И когда я решила закричать, отбиться, он взял меня за волосы и бросил на пол», — вспоминает Ксения.

Молодой человек начал избивать школьницу и достал нож.

«Подставил к горлу, и тогда я уже поняла, что кричать я не буду. Он начал меня раздевать, лезвием ножа прошелся по бедру моему. Текла кровь, и он пальцами вытер эту кровь, заставил меня это слизать. Дальше получается, произошел сам половой акт», — рассказывает девушка.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Во время изнасилования агрессор говорил девушке, что перережет ей горло, если она попытается издать крик. Когда злоумышленник закончил, он вышел из комнаты. Но через несколько минут вернулся и потащил жертву в ванную комнату.

«Там он стал меня мыть, и в какой-то момент начался сильный стук в ванну. Это была вот эта вот сестра моего знакомого. Она зашла в ванную. Когда она увидела, что происходит, она выгнала его. Взяла меня, мы ушли с ней в другую комнату. Там она одела меня и предложила вызвать полицию, скорую. Я отказалась», — делится Ксения.

Ксюша в то время жила с бабушкой, а родители были за рубежом. Никто не знал, что девочка уехала именно на дачу. Даже сейчас, спустя шесть лет, Ксения признается, что ей противно вспоминать о том дне и о насильнике. Тем более ей не хотелось, чтобы на тот момент история стала достоянием правоохранительных органов и начались продолжительные разборки.

Сообщение от насильника

Вскоре началась пандемия. Ксюшу отправили на дачу с двоюродными сестрами и крестным. Эмоциональное состояние девочки рушилось: начались панические атаки, истерики сменялись полной апатией, пропал аппетит, а онлайн-учеба стала непосильной. Тогда же появились первые попытки самоповреждения вместе с суицидальными мыслями.

Через некоторое время произошел очередной удар: девочка получила от своего насильника сообщение в мессенджере. Там было видео, которым насильник начал шантажировать ребенка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Он сбросил мне отрывок видео, которое было снято в той самой комнате в ту самую ночь под его давлением и угрозами. Когда я уже вернулась с дачи, в городе мы стали с ним периодически видеться. Я ездила в его район под предлогом погулять с подругами, или после школы шла гулять с подругами, а потом заходила к нему домой. Там он меня насиловал. Длилось это до апреля или мая 2021 года», — делится Ксения.

Все прекратилось лишь потому, что насильник переехал. Но состояние девочки продолжало ухудшаться. Той же весной Ксюша все-таки решилась попросить о помощи у родных.

«Я заставила [двоюродных] сестер самих догадаться. Потому что я не могла произнести даже, что меня изнасиловали. Я рассказала только об одном случае, о первом. О том, что это случалось систематически, я никому не говорила», — признается девушка.

Сестры настояли, что нужно сказать взрослому. Выбор пал на их отца — крестного Ксюши. Но когда дело дошло до откровенного разговора, расплакалась почему-то именно сестра Ксюши, а не она сама. У Ксюши начался истерический смех.

«Он был в шоке. Тогда к нему пришло осознание, что со мной происходило тогда на даче, почему у меня было такое состояние. Он уговорил меня, чтоб он рассказал об этом моим родителям. Я этого не хотела. Мне жить с ними в одном доме. Мне было противно от той мысли, что они об этом знают», — объясняет Ксения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Преступление без наказания

Родители тоже были шокированы. Мать настаивала, что необходимо найти и наказать насильника.

«А я не хотела. Я не хотела никого искать. Я не хотела ничего делать. Еще все другие люди в это лезли. Я ничего ей не говорила про то, кто он. Мне было стыдно, страшно, мерзко. Потом вроде бы как-то все поутихло через какое-то время», — рассказывает Ксения.

Прошло шесть лет. Ксюша учится на факультете международного нефтегазового права, готовится к экзаменам. Регулярно ходит к психиатру и психотерапевту. На нет сошли суицидальные мысли.

На интервью Ксения говорила, что не готова начинать разбирательство против своего насильника и не следит за его жизнью после отъезда. Уже после записи интервью Ксения связалась с Анастасией Даниленко.

«Я специально зашла во „ВКонтакте“ посмотреть, меня так это зацепило. Я нашла его маму и увидела ее пост. Его больше нет, он умер. В 2024 году», — говорит Ксения в своем сообщении.

Читайте также:

«Он мочился на меня и снимал это»: автора уроков мужества ждет суд

Расчленитель рвется на свободу: суд отверг предложение доцента Соколова

Представлялся электриком: астраханский педофил изнасиловал 11 детей

Насиловал у могил: педофил 11 лет скрывался от следствия

«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет

Общество
Россия
изнасилования
педофилия
насилие
дети
педофилы
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.