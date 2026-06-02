В Польше назначили нового ответственного за восточную границу Начальником Оперативного командования ВС Польши стал Иренеуш Новак

Генерал Иренеуш Новак, прежде занимавший должность генерального инспектора военно-воздушных сил, назначен новым начальником Оперативного командования Вооруженных сил Польши, о данном решении в соцсети X сообщил глава Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий. Руководитель Оперативного командования является третьим по значимости офицером в польской армии, он обязан мониторить ситуацию около восточной границы страны.

Президент Кароль Навроцкий подписал постановление о назначении 2 июня генерала Иренеуша Новака на должность начальника Оперативного командования вооруженных сил, — написал Гродецкий.

В круг обязанностей Новака также входит проведение операций на Балтике и управление польскими военными контингентами за рубежом.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна решила значительно увеличить численность армии в ближайшие несколько лет. По его словам, в планах поднять ее до 500 тыс. солдат и офицеров. На сегодняшний день численность польской армии составляет 218 тыс. человек.