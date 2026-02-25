Польша решила значительно усилить армию Польша объявила о планах увеличить численность армии до 500 тыс. человек

Польша решила значительно увеличить численность армии в ближайшие несколько лет, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш на ежегодном совещании с генералами, выступление транслировал телеканал TVP Info. По его словам, в планах поднять ее до 500 тыс. солдат и офицеров. На сегодняшний день численность польской армии составляет 218 тыс. человек.

Армия численностью в полмиллиона человек — это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать, — убежден Косиняк-Камыш.

Он добавил, что в 2026 году Польша уделит особое внимание созданию боеспособного резерва. Для этих целей республика вернет военные кафедры в ряде гражданских вузов. Кроме того, планируется начать внедрение программы всеобщей военной подготовки.

Ранее Польша развернула 16-й разведывательный батальон в 85 километрах от границ России и Белоруссии. Подразделение разместилось в селе Конечки рядом с городом Элк Варминско-Мазурского воеводства. Вскоре президент России Владимир Путин поручил начать укреплять государственную границу.