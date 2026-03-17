«Передергивание фактов»: Захарова раскрыла хитрую схему ЕС по Ирану Захарова: Евросоюз пытается уклониться от ответственности за кризис в Иране

Евросоюз при помощи подтасовки фактов пытается снять с себя ответственность за кризис на Ближнем Востоке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, ЕС десятками лет вел колониальную политику в регионе.

Категорически не согласны с такой постановкой вопроса. Это очередное грубое передергивание фактов и попытка снять с себя ответственность за эскалацию в регионе. Хорошо известно, что власти стран Западной Европы десятилетиями проводили в регионе колониальную политику, прикрываясь демагогией и откровенным враньем, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, именно европейские дипломаты «подливали масла в огонь» на Ближнем Востоке. Представитель МИД добавила, что ЕС жонглировали правовыми механизмами раде нагнетания ситуации.

Ранее Захарова задалась вопросом о сроках возможного визита западных политиков в иранское учебное заведение для девочек, в которую попала ракета. Дипломат выразила надежду, что эти деятели, часто посещавшие Бучу, обратят внимание на инцидент в Исламской Республике.