Отец Алисы Тепляковой рассказал о первых заработках вундеркинда

Вундеркинд Алиса Теплякова уже применяет на практике полученные в вузах знания, рассказал в беседе с NEWS.ru отец девочки Евгений Тепляков. Он заявил, что дочь проводит консультации как для детей, так и для взрослых, и желающих попасть на них очень много. Кроме того, по словам отца, Алиса продолжает обучение, потому что задачи устраивать ее на работу у родителей нет.

У нее нигде в дипломе не написано, что у нее есть ограничения. Более того, когда она была студентом, у нее тоже не было ограничений, потому что студенты тоже могут консультировать. Что не так-то? Квалификация-то ей позволяет. Знания ей позволяют, — отметил Тепляков-старший.

Он также подтвердил, что стоимость одной консультации с Алисой по-прежнему составляет 50 тыс. рублей, она не повышалась в связи с получением диплома. При этом отец вундеркинда добавил, что стоимость обсуждается индивидуально.

Как вы понимаете, работать «за хлеб» у Алисы необходимости нет, мы можем себе позволить никого на работу не выпихивать. И, надеюсь, детям никогда не придется работать «за еду», чтобы «прокормить себя», — выразил надежду многодетный отец.

Ранее стало известно, что Алиса Теплякова окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и получила диплом педагога-психолога. В вузе утверждают, что 13-летняя студентка хорошо училась и сдавала работы в срок. Отмечается, что Алиса пришла на защиту ВКР вместе с мамой Натальей и получила четверку. Родители девочки активно помогали ей при написании выпускной квалификационной работы.