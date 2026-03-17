Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 21:00

Отец Алисы Тепляковой рассказал о первых заработках вундеркинда

Отец Алисы Тепляковой заявил, что желающих попасть на консультации дочери много

Евгений Тепляков в представлении ИИ Евгений Тепляков в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вундеркинд Алиса Теплякова уже применяет на практике полученные в вузах знания, рассказал в беседе с NEWS.ru отец девочки Евгений Тепляков. Он заявил, что дочь проводит консультации как для детей, так и для взрослых, и желающих попасть на них очень много. Кроме того, по словам отца, Алиса продолжает обучение, потому что задачи устраивать ее на работу у родителей нет.

У нее нигде в дипломе не написано, что у нее есть ограничения. Более того, когда она была студентом, у нее тоже не было ограничений, потому что студенты тоже могут консультировать. Что не так-то? Квалификация-то ей позволяет. Знания ей позволяют, — отметил Тепляков-старший.

Он также подтвердил, что стоимость одной консультации с Алисой по-прежнему составляет 50 тыс. рублей, она не повышалась в связи с получением диплома. При этом отец вундеркинда добавил, что стоимость обсуждается индивидуально.

Как вы понимаете, работать «за хлеб» у Алисы необходимости нет, мы можем себе позволить никого на работу не выпихивать. И, надеюсь, детям никогда не придется работать «за еду», чтобы «прокормить себя», — выразил надежду многодетный отец.

Ранее стало известно, что Алиса Теплякова окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и получила диплом педагога-психолога. В вузе утверждают, что 13-летняя студентка хорошо училась и сдавала работы в срок. Отмечается, что Алиса пришла на защиту ВКР вместе с мамой Натальей и получила четверку. Родители девочки активно помогали ей при написании выпускной квалификационной работы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший партнер актера Деревянко сел за решетку на шесть лет
Отец Алисы Тепляковой рассказал о первых заработках вундеркинда
Мессенджер Мax опроверг фейк о взломе
«Нужна помощь»: теннисист Медведев столкнулся с проблемой перед турниром
Залужный сбежал с переговоров Зеленского и Стармера
В Европе заявили, что ЕС окончательно одобрил гигантский займ для Украины
Раскрыта истинная причина визитов Зеленского в Европу
В России сбоит один из сервисов «Яндекса»
Не может передвигаться: что с раком Лерчек, как лечат, отпустят ли в Китай
В деле о пожаре на авианосце США нашли неожиданную деталь
Стало известно, может ли Мексика принять матчи Ирана на чемпионате мира
В Сети появился первый трейлер фильма «Дюна 3»
Украину назвали полигоном для испытаний новейшего оружия
В России раскрыли помощника Киева в теракте против российского газовоза
«Сотни гробов»: наземной операции США в Иране предрекли печальный исход
Мясорубка для Трампа, «культурная» русофобия в Риме: что будет дальше
«Я очень разочарован»: Трамп устроил разнос НАТО
«Очень слаб»: Трамп ответил на демарш главы контртеррористического центра
Трамп бесповоротно разочаровался в европейском премьере
Захарова тремя словами ответила на «отставку» Макрона
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.