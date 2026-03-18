Отец Алисы Тепляковой раскрыл, о чем была дипломная работа вундеркинда

Родители вундеркинда Алисы Тепляковой задавали представителям Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) резонные вопросы в ходе защиты дипломной работы, рассказал в беседе с NEWS.ru отец девочки Евгений Тепляков. По его мнению, дочь «обходит квалификацией тех, кто должен ее оценивать». Он пояснил, что в дипломе выпускница вуза освещала вопросы, связанные с детьми пяти — семи лет.

Она выравнивает выборку по возрасту, то есть из объясняемой дисперсии вычитает влияние возраста. Члены комиссии <...> начали спрашивать, как можно сравнивать пятилетних детей с семилетними? Алиса несколько раз попыталась объяснить, что такое частная корреляция, корреляция под контролем переменной, ее никто не понял, в том числе и научный руководитель, — утверждает Тепляков.

Он добавил, что в своей работе Алиса также применяла факторный анализ, на что члены комиссии якобы возмутились, что такого требования к работе бакалавра нет. По словам Теплякова, если требования нет, то это не значит, что работа сделана некорректно.

У нее очень интересная была работа, она показывала на детях пяти — семи лет, изо всех сил уходя от термина «дошкольники», но при этом не ввязываясь в конфликт, потому что «пять — семь лет» — это у нас в литературе священная корова. Ломаются копья на эту тему, нас в том числе пытались критиковать за то, что якобы у детей в этом возрасте нет мышления, — напомнил отец девочки.

Ранее стало известно, что Алиса Теплякова окончила РГГУ и получила диплом педагога-психолога. В вузе утверждают, что 13-летняя студентка хорошо училась и сдавала работы в срок. Отмечается, что Алиса пришла на защиту ВКР вместе с мамой Натальей и получила четверку. Родители девочки активно помогали ей при написании выпускной квалификационной работы.