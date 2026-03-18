Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 09:37

Отец Алисы Тепляковой раскрыл, о чем была дипломная работа вундеркинда

Отец Алисы Тепляковой: в дипломе дочь исследовала мышление детей 5–7 лет

Евгений Тепляков Евгений Тепляков Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Родители вундеркинда Алисы Тепляковой задавали представителям Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) резонные вопросы в ходе защиты дипломной работы, рассказал в беседе с NEWS.ru отец девочки Евгений Тепляков. По его мнению, дочь «обходит квалификацией тех, кто должен ее оценивать». Он пояснил, что в дипломе выпускница вуза освещала вопросы, связанные с детьми пяти — семи лет.

Она выравнивает выборку по возрасту, то есть из объясняемой дисперсии вычитает влияние возраста. Члены комиссии <...> начали спрашивать, как можно сравнивать пятилетних детей с семилетними? Алиса несколько раз попыталась объяснить, что такое частная корреляция, корреляция под контролем переменной, ее никто не понял, в том числе и научный руководитель, — утверждает Тепляков.

Он добавил, что в своей работе Алиса также применяла факторный анализ, на что члены комиссии якобы возмутились, что такого требования к работе бакалавра нет. По словам Теплякова, если требования нет, то это не значит, что работа сделана некорректно.

У нее очень интересная была работа, она показывала на детях пяти — семи лет, изо всех сил уходя от термина «дошкольники», но при этом не ввязываясь в конфликт, потому что «пять — семь лет» — это у нас в литературе священная корова. Ломаются копья на эту тему, нас в том числе пытались критиковать за то, что якобы у детей в этом возрасте нет мышления, — напомнил отец девочки.

Ранее стало известно, что Алиса Теплякова окончила РГГУ и получила диплом педагога-психолога. В вузе утверждают, что 13-летняя студентка хорошо училась и сдавала работы в срок. Отмечается, что Алиса пришла на защиту ВКР вместе с мамой Натальей и получила четверку. Родители девочки активно помогали ей при написании выпускной квалификационной работы.

одаренные дети
Алиса Теплякова
вузы
РГГУ
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России
В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе
В Европе указали на разочарование Мерца в ЕС
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу
«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.