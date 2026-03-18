Отец вундеркинда Алисы Тепляковой рассказал о дипломах дочери

Диплом РГГУ по специальности педагог-психолог у вундеркинда Алисы Тепляковой не единственный, рассказал в беседе с NEWS.ru отец девочки Евгений Тепляков. По его словам, у дочери два документа о высшем образовании, а также свидетельства о профессиональной переподготовке. Он пояснил, что Алиса имеет специальность инженера, специалиста по транспортным процессам, тифлопедагога, психолога, педагога и дефектолога.

Плюс у нее очень много айтишных дисциплин, которые она сдавала всегда, и мы всегда были готовы это освещать. Вот взяла Алиса и без подготовки сдала на 85 информатику в этом году. Это никто не тиражирует. Зато появились фейки о том, что она якобы завалила то ли русский, то ли математику, чего не было никогда, — высказался отец вундеркинда.

Ранее стало известно, что Алиса Теплякова окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и получила диплом педагога-психолога. В вузе утверждают, что 13-летняя студентка хорошо училась и сдавала работы в срок. Отмечается, что Алиса пришла на защиту ВКР вместе с мамой Натальей и получила четверку. Родители девочки активно помогали ей при написании выпускной квалификационной работы.