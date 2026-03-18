18 марта 2026 в 10:04

Отец вундеркинда Алисы Тепляковой рассказал о дипломах дочери

Отец Алисы Тепляковой: у дочери два диплома и свидетельства о переподготовке

Евгений Тепляков в представлении ИИ Евгений Тепляков в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Диплом РГГУ по специальности педагог-психолог у вундеркинда Алисы Тепляковой не единственный, рассказал в беседе с NEWS.ru отец девочки Евгений Тепляков. По его словам, у дочери два документа о высшем образовании, а также свидетельства о профессиональной переподготовке. Он пояснил, что Алиса имеет специальность инженера, специалиста по транспортным процессам, тифлопедагога, психолога, педагога и дефектолога.

Плюс у нее очень много айтишных дисциплин, которые она сдавала всегда, и мы всегда были готовы это освещать. Вот взяла Алиса и без подготовки сдала на 85 информатику в этом году. Это никто не тиражирует. Зато появились фейки о том, что она якобы завалила то ли русский, то ли математику, чего не было никогда, — высказался отец вундеркинда.

Ранее стало известно, что Алиса Теплякова окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и получила диплом педагога-психолога. В вузе утверждают, что 13-летняя студентка хорошо училась и сдавала работы в срок. Отмечается, что Алиса пришла на защиту ВКР вместе с мамой Натальей и получила четверку. Родители девочки активно помогали ей при написании выпускной квалификационной работы.

Максим Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России
В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе
В Европе указали на разочарование Мерца в ЕС
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу
«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
