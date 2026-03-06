Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 17:15

Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой

Девочка-вундеркинд Теплякова окончила РГГУ и стала педагогом-психологом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и получила диплом педагога-психолога, сообщает MK.RU со ссылкой на представителей вуза. Они утверждают, что 13-летняя студентка хорошо училась и сдавала работы в срок.

Отмечается, что Алиса пришла на защиту ВКР вместе с мамой Натальей и получила четверку. Родители девочки активно помогали ей при написании выпускной квалификационной работы.

Именно они критически комментировали замечания преподавателей и руководителя ВКР, требовали обоснования выставляемых оценок. Защита ВКР состоялась 26 февраля 2026 года в очном формате с комиссией в составе пяти из шести человек, включая председателя, — уточнили в университете.

Ранее младший брат Алисы не смог поступить в московский университет. Одиннадцатилетний Хеймдалль пытался стать студентом в течении трех лет — в девять лет он завершил обучение в 11-м классе обычной столичной школы и с тех пор стремился изучать прикладную информатику. Ребенок сдавал ЕГЭ, но его результаты оказались недостаточными: 52 балла по математике и 40 по русскому языку.

