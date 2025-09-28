Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 17:12

Ребенок из российской семьи вундеркиндов плохо сдал ЕГЭ

Mash: брату Алисы Тепляковой не хватило баллов по ЕГЭ для поступления в вуз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Младший брат Алисы Тепляковой, которая стала студенткой МГУ в девять лет, не смог поступить в московский университет, сообщает Telegram-канал Mash. Одиннадцатилетний Хеймдалль пытается стать студентом уже три года — в девять лет он завершил обучение в 11-м классе обычной столичной школы и с тех пор стремится изучать прикладную информатику. Ребенок сдавал ЕГЭ, но его результаты оказались недостаточными: 52 балла по математике и 40 по русскому языку.

Низкие баллы привели к отказу принимать абитуриента со стороны всех учебных заведений. Возможность поступления существовала на архитектурное направление в вузе с невысокими требованиями, однако мальчика не смогли зачислить из-за отсутствия российских документов. Хеймдалль родился в Китае, а его родители до настоящего времени не оформили свидетельство о рождении.

Ранее отец семейства Евгений Тепляков сообщил, что его восьмилетняя дочь Терра получила школьный аттестат. По его словам, теперь девочка готовится к поступлению в Московский государственный университет. В необычной семье, где растут одаренные дети, воспитываются девять ребят. Практически все дети носят нестандартные имена: Альрик Финист Ольрион, Алиса, Лейя, Хеймдалль, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей и Сулейман.

До этого в интервью NEWS.ru глава семьи Тепляковых рассказал, что его дочь Алиса в скором времени получит несколько дипломов с отличием. Одновременно еще двое детей из этой семьи стали студентами высших учебных заведений. Мужчина также выразил удивление по поводу снижения медийного внимания к их семье в последнее время.

