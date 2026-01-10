Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 19:52

Трое детей попали в больницу после нарушения ПДД

В Омске водитель совершил наезд на троих детей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Омске водитель сбил троих детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте, передает областная прокуратура. Пострадавшими оказались два мальчика 2010 и 2013 года рождения и восьмилетняя девочка. Несовершеннолетние участники ДТП получили травмы и были доставлены в больницу.

В вечернее время на ул. Богдана Хмельницкого в г. Омске водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на пешеходов: двух мальчиков 2010 и 2013 года рождения и восьмилетнюю девочку, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, — говорится в сообщении.

Ранее в Республике Коми на одном из железнодорожных переездов грузовой поезд столкнулся с «Газелью». Машинист предпринял экстренное торможение, однако остановить поезд на оставшемся расстоянии не удалось. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

До этого «Газель» столкнулась с автомобилем Audi в Красноармейском районе Саратовской области. В результате погиб водитель иномарки 1998 года рождения. Управлявшего «Газелью» мужчину 1986 года рождения доставили в больницу.

Омск
ДТП
аварии
дети
