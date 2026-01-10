В Коми произошло столкновение «Газели» и грузового поезда В Коми в аварии с «Газелью» и грузовым поездом пострадал один человек

В Республике Коми на одном из железнодорожных переездов грузовой поезд столкнулся с «Газелью», сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

Причиной аварии стало то, что автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом. Водитель «Газели» проигнорировал сигналы светофора и выехал на железнодорожный переезд. Машинист грузового состава предпринял экстренное торможение, однако остановить поезд на оставшемся расстоянии не удалось. Авария произошла 10 января в 08:12 на 57-м километре участка Язель — разъезд 47-й километр.

Ранее сообщалось, что на трассе Ачинск — Ужур — Троицкое в Красноярском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В микроавтобусе, по данным регионального ГУ МВД, находилось 16 пассажиров. В результате аварии погибших нет, однако пять человек, включая двоих детей, были доставлены в больницу.

До этого на трассе Р-22 в Волгоградской области, примерно на 762-м километре, недалеко от поворота на хутор Троицкий, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли семь человек.