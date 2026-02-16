Россиянин наворовал электричества на 6 млн рублей ради майнинга

Житель Сыктывдинского района Коми устроил у себя на участке майнинг-ферму и наворовал для нее электричества на сумма в 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по Коми. Владелец «криптофермы» подключил мощное вычислительное оборудование к электросетям в обход счетчика.

Предприимчивый гражданин не состоял в реестре майнеров и предпочитал работать «в тени», чтобы не афишировать огромные объемы потребления ресурсов. Сумма потерь классифицируется как особо крупный размер, что существенно усугубляет положение подозреваемого. В настоящее время все специализированное оборудование изъято полицией.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана. Несмотря на то, что ранее мужчина не имел проблем с законом, теперь ему грозит реальный срок заключения и обязанность возместить многомиллионные убытки.

Ранее стало известно, что мощность объектов майнинга и центров обработки данных в России за год возросла на 33% до 4 ГВт. Отмечается, что на эту сферу сейчас приходится около 2% общего потребления электроэнергии в РФ.